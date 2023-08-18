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В Кесарии обрушилась арка древнеримского акведука
18.08.2023 16:00 Евгения Маркова

В Кесарии обрушилась арка древнеримского акведука

По данным Управления древностей, ночью 17 августа обрушилась одна из арок древнеримского акведука на пляже в Кесарии, открытом для купания. Часть обрушившейся арки была пристроена ​​к акведуку по приказу римского императора Адрианом около 1870 лет назад.

Эли Эскосидо, директор Управления древностей, сообщил, что люди при обрушении не пострадали.

"Мы предупреждали, представляли документы и планы, указывали на то, что ситуация катастрофическая и существует реальная угроза обрушения, неоднократно встречались с собственниками земли, даже предлагали финансировать часть работ, понимая, что это просто катастрофа, ожидающая своего часа. Я верю, что теперь кто-то прислушается", - добавил он.

Управление древностей призвало региональный совет в этом районе и Корпорацию развития Кесарии срочно выделить бюджет на восстановление и стабилизацию акведука.
 

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