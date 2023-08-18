



В Кесарии обрушилась арка древнеримского акведука

По данным Управления древностей, ночью 17 августа обрушилась одна из арок древнеримского акведука на пляже в Кесарии, открытом для купания. Часть обрушившейся арки была пристроена ​​к акведуку по приказу римского императора Адрианом около 1870 лет назад.



Эли Эскосидо, директор Управления древностей, сообщил, что люди при обрушении не пострадали.



"Мы предупреждали, представляли документы и планы, указывали на то, что ситуация катастрофическая и существует реальная угроза обрушения, неоднократно встречались с собственниками земли, даже предлагали финансировать часть работ, понимая, что это просто катастрофа, ожидающая своего часа. Я верю, что теперь кто-то прислушается", - добавил он.



Управление древностей призвало региональный совет в этом районе и Корпорацию развития Кесарии срочно выделить бюджет на восстановление и стабилизацию акведука.

