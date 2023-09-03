



В Кении на израильских туристок напали с мачете и ограбили

Две израильтянки, посетившие район Ватаму в Кении, 2 сентября стали жертвами жестокого нападения и ограбления. Грабители, вооруженные мачете, напали на туристок, когда они направлялись в свой отель, в результате чего одна из них лишилась пальца, вторая также получила ножевые травмы.



Обе женщины были немедленно доставлены в местную больницу для оказания необходимой помощи.



В ответ на инцидент израильское консульство в Кении оперативно мобилизовало силы для поддержки пострадавших израильских граждан. На протяжении всего инцидента консульство поддерживало тесный контакт с жертвами и их семьями, находившимися в Израиле.



Кроме того, консульство облегчило и ускорило процесс получения визы для членов семей раненых туристов, чтобы они смогли помочь своим близким в Кении.