



В Казани похоронен командир ГРВ батальона "Алга", подорвавшийся под Бахмутом

В российской Казани похоронили командира ГРВ батальона "Алга" Руслана Хананова с позывным "Град".



Он подорвался на мине под Бахмутом.



По данным Necro Mancer, Хананов был выпускником КВТККУ (Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища).



Под Бахмутом он был командиром гранатометного взвода батальона "Алга".



"Набрал кредитов, решил поправить свои дела в Украине и 10/6/23 подорвался на мине (то ли противопехотной, то ли в БМП)", - пояснял блогер.