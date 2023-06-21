Новости » Происшествия
В Казани похоронен командир ГРВ батальона "Алга", подорвавшийся под Бахмутом
21.06.2023 12:03 Алина Груднева

В Казани похоронен командир ГРВ батальона "Алга", подорвавшийся под Бахмутом

В российской Казани похоронили командира ГРВ батальона "Алга" Руслана Хананова с позывным "Град".

Он подорвался на мине под Бахмутом.

По данным Necro Mancer, Хананов был выпускником КВТККУ (Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища).

Под Бахмутом он был командиром гранатометного взвода батальона "Алга".

"Набрал кредитов, решил поправить свои дела в Украине и 10/6/23 подорвался на мине (то ли противопехотной, то ли в БМП)", - пояснял блогер.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы