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В Казахстане отменили ледовое шоу Татьяны Навки
15.09.2023 19:49 Наталья Богинская

В Казахстане отменили ледовое шоу Татьяны Навки

Организаторы приостановили продажу билетов на шоу жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки в Алматы. В мэрии города подчеркнули, что “власти не имеют отношения к вопросу проведения концертов”. 

“Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений между представителями комплекса "Алматы Арена", где должно пройти шоу, и агентами Татьяны Навки”, – отметили в Управлении спорта.  "По информации администрации концертного отдела комплекса "Алматы Арена", организаторы намерены отменить концерт"

Перед этим в Казахстане отменили концерты команды КВН "Камызяки" в Астане и Алма-Ате. Участники этой команды Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на территории оккупированного Донбасса.

Ранее за поддержку войны России в Украине в Казахстане отменили концерты Полины Гагариной, Григория Лепса, "Хора Турецкого", а также проведение фестиваля "Жара", в котором планировалось выступление артистов, поддержавших войну в Украине.
 

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