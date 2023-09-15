



В Казахстане отменили ледовое шоу Татьяны Навки

Организаторы приостановили продажу билетов на шоу жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки в Алматы. В мэрии города подчеркнули, что “власти не имеют отношения к вопросу проведения концертов”.



“Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений между представителями комплекса "Алматы Арена", где должно пройти шоу, и агентами Татьяны Навки”, – отметили в Управлении спорта. "По информации администрации концертного отдела комплекса "Алматы Арена", организаторы намерены отменить концерт"



Перед этим в Казахстане отменили концерты команды КВН "Камызяки" в Астане и Алма-Ате. Участники этой команды Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на территории оккупированного Донбасса.



Ранее за поддержку войны России в Украине в Казахстане отменили концерты Полины Гагариной, Григория Лепса, "Хора Турецкого", а также проведение фестиваля "Жара", в котором планировалось выступление артистов, поддержавших войну в Украине.

