



В Казахстане неуправляемый автобус убил пять человек на перекрестке – видео

Пятеро человек погибли в результате наезда неуправляемого автобуса в Казахстане. Трагедия произошла в Шимкенте в субботу примерно в 18:30 по местному времени.



В Шимкенте водитель совершил разворот на конечной остановке маршрут и ушел, не поставив машину на ручной тормоз. Автобус скатился со спуска и убил людей, ожидавших светофора.



Две женщины и подросток погибли на месте, девушка и юноша 2006 года рождения скончались в реанимации. Еще одна жертва наезда пока остается в больнице .



Водителя отправили в СИЗО, ему угрожаю до семи лет лишения свободы. Сообщается, что автобус был технически исправен.