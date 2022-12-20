



В Катаре задержали троих активистов группы Pussy Riot

В Катаре были задержаны Петр Верзилов, Вероника Никульшина и как минимум еще одна активистка группы Pussy Riot, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на берлинскую организацию Cinema for Peace ("Кино за мир") и попавшее в распоряжение журналистов видео.



Согласно этим данным, участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по футболу в катарской столице Дохе, однако их остановили сотрудники сил безопасности. Затем активистов задержали.



Целью акции был протест против войны, которую Россия ведет в Украине, а также против лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. При этом ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом "Woman Life Freedom" ("Женщина Жизнь Свобода") и именами иранских женщин.



В 2018 году во время финала ЧМ по футболу в Москве члены группы Pussy Riot устроили протестную акцию под названием "Милиционер вступает в игру", когда они выбежали на поле, переодевшись в полицейскую униформу.