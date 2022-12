В Каталонии столкнулись два пассажирских поезда

На северо-востоке Каталонии столкнулись два пассажирских поезда.

Это произошло, когда один из них остановился на станции, а второй врезался в него.

Второй поезд двигался очень медленно, потому большинство травм были незначительными, вызванными падением стоящих людей.

По предварительным данным, пострадали около 155 человек.

Over 150 people were injured when two trains collided in Catalonia, Spain.



Two trains derailed at Montcada I Reixac station this morning at 7.50 a.m. pic.twitter.com/seBcrPyyNw