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В Каталонии столкнулись два пассажирских поезда
08.12.2022 08:10 Алина Груднева

В Каталонии столкнулись два пассажирских поезда

На северо-востоке Каталонии столкнулись два пассажирских поезда.

 
Это произошло, когда один из них остановился на станции, а второй врезался в него.
 
Второй поезд двигался очень медленно, потому большинство травм были незначительными, вызванными падением стоящих людей.
 
По предварительным данным, пострадали около 155 человек.
 

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