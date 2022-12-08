



В Каталонии столкнулись два пассажирских поезда

На северо-востоке Каталонии столкнулись два пассажирских поезда.

Это произошло, когда один из них остановился на станции, а второй врезался в него.

Второй поезд двигался очень медленно, потому большинство травм были незначительными, вызванными падением стоящих людей.

По предварительным данным, пострадали около 155 человек.