В Каталонии столкнулись два пассажирских поезда
На северо-востоке Каталонии столкнулись два пассажирских поезда.
Это произошло, когда один из них остановился на станции, а второй врезался в него.
Второй поезд двигался очень медленно, потому большинство травм были незначительными, вызванными падением стоящих людей.
По предварительным данным, пострадали около 155 человек.
WATCH: #BNNSpain Reports— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 7, 2022
Over 150 people were injured when two trains collided in Catalonia, Spain.
Two trains derailed at Montcada I Reixac station this morning at 7.50 a.m. pic.twitter.com/seBcrPyyNw