В Каннах ведущая Джейн Фонда кинула награду в голову лауреатки – видео

Во Франции закончился Каннский кинофестиваль. Обладательницей Золотой пальмовой ветви стала французский режиссер Жюстин Триет. Впрочем, без курьезных ситуаций не обошлось. Об этом пишет The News Department.



Когда Жюстин Триет ушла со сцены, Джейн Фонда поняла, что та забыла свидетельство об ее победе на фестивале. Актриса отреагировала спонтанно: она взяла свиток и бросила прямо в голову Триет. Курьезный момент попал на видео, хотя Жюстин Триет даже не заметила, что произошло. Свиток быстро подняли с пола и вручили Жюстин Триет.



