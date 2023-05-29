



В Каннах ведущая Джейн Фонда кинула награду в голову лауреатки – видео

Во Франции закончился Каннский кинофестиваль. Обладательницей Золотой пальмовой ветви стала французский режиссер Жюстин Триет. Впрочем, без курьезных ситуаций не обошлось. Об этом пишет The News Department.



Когда Жюстин Триет ушла со сцены, Джейн Фонда поняла, что та забыла свидетельство об ее победе на фестивале. Актриса отреагировала спонтанно: она взяла свиток и бросила прямо в голову Триет. Курьезный момент попал на видео, хотя Жюстин Триет даже не заметила, что произошло. Свиток быстро подняли с пола и вручили Жюстин Триет.



Hanoi Jane democrat activist, feminist, who throws the scroll behind the head of the french female director who won the #PalmedOr at the #CannesFilmFestival2023 !

All the democrats are stupid ! #JaneFonda pic.twitter.com/UFE4u3E7gY — Inspecteur71 (@Inspecteur91) May 28, 2023

Пользователи Twitter отреагировали по-разному – кто-то назвал Фонду "королевой" с удивительной решительностью, а другой "тупой демократкой", утверждая, что ведущей неуместно бросать награду в голову лауреатке Каннского кинофестиваля. Однако, большинство комментариев все же были смешными и положительными.Напомним, Жюстин Триет победила на Каннском кинофестивале 2023 года с фильмом "Траектория падения" (Anatomie d'une chute) и рассказывает историю немецкой писательницы, мужчина которой загадочно погиб, упав со скалы. Женщину подозревают в убийстве, но сын писательницы, который является единственным свидетелем трагедии и имеет серьезный недостаток зрения, начинает сомневаться в вине матери.