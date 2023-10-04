



В канадском национальном парке медведь загрыз двух туристов насмерть

В национальном парке “Банф” в Канаде произошло нападение гризли на посетителей, в результате которой два человека погибли. Медведь был уничтожен, сообщает агентство Canadian Press, ссылаясь на представителя агентства “Парки Канады”.



Согласно информации, полученной агентством от менеджера по внешним связям Натали Фэй, агентство получило предупреждение об атаке медведя от устройства GPS в долине реки Ред-Дир в пятницу вечером. Немедленно была организована поисковая группа, но погодные условия замедлили спасательную операцию.



“Спасательная группа прибыла на место происшествия около часу ночи (по местному времени) и обнаружила тела двух погибших”, – сообщила Фей.



Согласно информации от Canadian Press, группа спасателей столкнулась с агрессивными гризли. В целях безопасности сотрудники “Парков Канады” уничтожили медведя на месте.