



В канадском аэропорту украли контейнер с золотом на $15 миллионов

Неизвестные украли контейнер с золотом и другими ценными предметами стоимостью почти 15 миллионов долларов США в аэропорту Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.



“Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером и отгружен в хранилище аэропорта до того, как он был “похищен с помощью нелегальных средств”, – сообщил представитель полиции Торонто во время пресс-конференции.



По данным Управления аэропортами Большого Торонто, воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной в зоне за пределами основной линии безопасности.



“Воры не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта”, – отметило ведомство.



Полиция продолжает расследование случившегося.