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В канадском аэропорту украли контейнер с золотом на $15 миллионов
21.04.2023 16:10 Наталья Богинская

В канадском аэропорту украли контейнер с золотом на $15 миллионов

Неизвестные украли контейнер с золотом и другими ценными предметами стоимостью почти 15 миллионов долларов США в аэропорту Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.

“Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером и отгружен в хранилище аэропорта до того, как он был “похищен с помощью нелегальных средств”, – сообщил представитель полиции Торонто во время пресс-конференции.

По данным Управления аэропортами Большого Торонто, воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной в зоне за пределами основной линии безопасности.

“Воры  не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта”, – отметило ведомство.

Полиция продолжает расследование случившегося.

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