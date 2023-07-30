



В Канаде упал самолет: шесть погибших

В субботу, 29 июля, в канадском городе Калгари упал небольшой самолет, на борту которого находились, кроме пилота, пятеро пассажиров. Все они погибли, пишет Reuters.



Сообщается, что самолет вылетел из аэропорта Спрингбанк возле Калгари в пятницу вечером, 28 июля, и двигался в город Салмон-Арм в провинции Британская Колумбия.



По данным полиции, связь с самолетом была потеряна около 21:30 по местному времени, и после того, как было сообщено об опоздании самолета, полиция из Виннипега начала поиски.



Имена жертв полиция не разглашает. Сообщается, что идентифицировать тела пилота и пассажиров было очень сложно из-за сложного рельефа, но все шесть тел удалось поднять.



