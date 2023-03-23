



В Канаде скунс сорвал занятия: детей эвакуировали из-за "газовой атаки"

В начальной школе Виннипега в Канаде скунс сорвал занятия и заставил учеников временно перебраться в другие учебные заведения из-за невыносимой вони.

Животное пробралось в подвал Stevenson-Britannia School и устроило там "газовую атаку". Об этом сообщает cbc.ca.



Запах впервые обнаружили в понедельник, 20 марта, а уже на следующий день вонь стала еще хуже. Поэтому руководство заведения приняло решение найти альтернативные места для занятий.



Для отлова скунса привлекли специалистов по контролю над животными. Теперь администрация школы борется с последствиями пушистого визита, в помещении установили озоновые генераторы и усилили вентиляцию.



Дети еще продолжают обучение в альтернативных площадках до конца недели. В Stevenson-Britannia занятия будут проводиться уже с понедельника.

“Персонал школы, ученики, родители и сотрудники отдела объединились, чтобы справиться с вонючей ситуацией”, – говорится в сообщении.