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В Канаде перевернулся автобус: четыре человека погибли
27.12.2022 01:24 Ольга Белозерова

В Канаде перевернулся автобус: четыре человека погибли


По данным канадских властей, четыре человека погибли в результате автобусной аварии в Британской Колумбии, более 50 человек - пострадали.

Авария произошла в канун Рождества, сообщает CNN.

Коммерческий пассажирский автобус ехал в западном направлении по шоссе 97C-Okanagan Connector, съехал с дороги, перевернулся на бок на полосе движения.

"Дорожные условия были описаны как очень плохие, с гололедицей и снегом на дорожном покрытии, а также с дождем и градом", - заявили власти.

По словам властей, точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, еще не подтверждено. Медицинские бригады в трех районных больницах оказали помощь по меньшей мере 53 людям.
 

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