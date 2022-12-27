



В Канаде перевернулся автобус: четыре человека погибли



По данным канадских властей, четыре человека погибли в результате автобусной аварии в Британской Колумбии, более 50 человек - пострадали.



Авария произошла в канун Рождества, сообщает CNN.



Коммерческий пассажирский автобус ехал в западном направлении по шоссе 97C-Okanagan Connector, съехал с дороги, перевернулся на бок на полосе движения.



"Дорожные условия были описаны как очень плохие, с гололедицей и снегом на дорожном покрытии, а также с дождем и градом", - заявили власти.



По словам властей, точное количество пассажиров, находившихся в автобусе, еще не подтверждено. Медицинские бригады в трех районных больницах оказали помощь по меньшей мере 53 людям.

