



В Канаде начато расследование против компании OpenAI, создавшей ChatGPT

Офис уполномоченного по конфиденциальности Канады начал расследование компании-разработчика чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Процесс начали в ответ на жалобу о сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия пользователей.



“Технология искусственного интеллекта и его влияние на конфиденциальность – приоритет для моего офиса. Нам нужно идти в ногу с быстро развивающимся технологическим прогрессом и опережать его, и это одна из моих ключевых сфер деятельности как комиссара”, – отметил уполномоченный по вопросам конфиденциальности Филипп Дюфрен.



Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT из-за вероятных нарушений конфиденциальности.



Мэр австралийского города Хэпберн Шайр Брайан Гуд первым в мире заявил, что планирует подать иск против компании по разработке искусственного интеллекта OpenAI, потому что ее продукт — ChatGPT — выдал на запрос о нем фейк, якобы Гуд был заключен за взяточничество.