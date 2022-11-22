В Канаде камеры зафиксировали метеорит, упавший над Ниагарским водопадом
В субботу утром, 19 ноября, жители канадского города Торонто и близлежащих регионов увидели в небе большой огненный шар. Им оказался сгоревший в атмосфере метеорит, упавший над Ниагарским водопадом. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
Канадцы запостили в Twitter видеозаписи из камер наблюдения. На обнародованных кадрах видно, как метеор размером около одного метра летит по небу в течение нескольких секунд.
“Вчера вечером мы слышали сильный взрыв, а сегодня утром увидели метеорит на нашей камере”, “Прекрасно, очевидно, вчера вечером был метеорит, и одна из моих камер его зафиксировала”, – пишут очевидцы природного явления.
~1-m space object - temporary designation #C8FF042 - strikes Earth over Canada, creating stunning #fireball☄️— ESA Operations (@esaoperations) November 19, 2022
For only the 6th time in history, this impact was predicted.
Find out more about predicting #asteroid impacts from the last time this happened 👉https://t.co/zwPKXeUEUl https://t.co/XbDqtiDuom pic.twitter.com/5yHGWibSki
Согласно сообщениям Европейского космического агентства, объект, временно обозначенный как C8FF042, врезался в землю над Ниагарским водопадом и стал “безопасным огненным шаром”. Агентство сообщило, что это был лишь шестой случай в истории, когда системы предупреждения об астероидах по всему миру обнаружили его перед столкновением и вызвали предупреждение специалистов планетарной защиты.
В феврале 2021 года в Великобритании упал метеорит, который может дать объяснение происхождению жизни на Земле. Метеорит получил название Winchcombe. Исследования показали, что космический камень датируется эпохой формирования Солнечной системы, происходившим около 4,5 миллиарда лет назад.