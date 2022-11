В Канаде камеры зафиксировали метеорит, упавший над Ниагарским водопадом

В субботу утром, 19 ноября, жители канадского города Торонто и близлежащих регионов увидели в небе большой огненный шар. Им оказался сгоревший в атмосфере метеорит, упавший над Ниагарским водопадом. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.



Канадцы запостили в Twitter видеозаписи из камер наблюдения. На обнародованных кадрах видно, как метеор размером около одного метра летит по небу в течение нескольких секунд.



“Вчера вечером мы слышали сильный взрыв, а сегодня утром увидели метеорит на нашей камере”, “Прекрасно, очевидно, вчера вечером был метеорит, и одна из моих камер его зафиксировала”, – пишут очевидцы природного явления.

~1-m space object - temporary designation #C8FF042 - strikes Earth over Canada, creating stunning #fireball☄️



For only the 6th time in history, this impact was predicted.



Find out more about predicting #asteroid impacts from the last time this happened 👉https://t.co/zwPKXeUEUl https://t.co/XbDqtiDuom pic.twitter.com/5yHGWibSki