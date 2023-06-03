



В Канаде к тушению лесных пожаров привлекут армию

Вооруженные силы Канады помогут спасателям в ликвидации лесных пожаров, бушующих в провинции Новая Шотландия. Об этом на брифинге заявил министр по чрезвычайным ситуациям Билл Блэр.



“Мы утвердили запрос провинции Новая Шотландия о помощи. В тесном сотрудничестве с провинциальными службами по чрезвычайным ситуациям Вооруженные силы Канады готовы оказать поддержку в планировании и координации действий, а также отправить специалистов вместе со спецоборудованием“, – рассказал Блэр.



По его словам, привлечение военнослужащих позволит поддержать круглосуточно работающих пожарных, чтобы защитить населенные пункты провинции от огненной стихии.



"Мы также изучаем, какие дополнительные ресурсы могут предоставить другие федеральные службы вне официального процесса запроса о помощи", - добавил министр.



В Новой Шотландии бушует несколько опасных лесных пожаров , один из них – в пригороде столицы провинции Галифакса.



В этом году в стране в результате лесных пожаров выгорело уже около 2,7 млн ​​га.



