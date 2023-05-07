



В Канаде эвакуировали более 24 тыс. человек из-за массовых лесных пожаров

В провинции Альберта, на западе Канады, вспыхнули 103 лесных пожара, из-за чего более 24 тыс. местных жителей получили приказ на эвакуацию, сообщает NBC News .



По состоянию на 5 мая количество пожаров в провинции составило 92. В субботу же их количество увеличилось до 103. По словам премьер-министра Альберты Даниэль Смит, их общая площадь горения достигла почти 122 тыс. га, то есть около 301 тыс. акров.



Она также отметила, что 31 пожар вышел из-под контроля. 44 из тех пожаров, о которых сообщали в пятницу, остаются под контролем, 17 сейчас пытаюсь обуздать, они, вероятно, не распространятся дальше.



В настоящее время 14 округов и общин Альберты объявили о чрезвычайном положении. Так обязательная эвакуация затронула 24 511 человек, проживающих в северной и центральной ее частях. Речь идет, в частности, об округах Йеллоухед, Гранд-Прери и ряде местных общин.



Еще более 5 тысяч жителей провинции предупредили об эвакуации. Это касается жителей округов Паркленд и Седл-Хиллс.



Смит сказала, что ситуация с лесными пожарами развивается очень быстро и беспрецедентна. После проведения заседания специального правительственного комитета она приняла решение о чрезвычайном положении на уровне всей провинции.



Издание сообщает, что один из самых больших пожаров горит вблизи населенного пункта Эдсон в центральной части провинции. Ее площадь уже достигла более 24 тыс. га. С пятницы ее безуспешно пытаются взять под контроль три вертолета команды.



По состоянию на 5 мая пожар в Канаде занимал около 4400 гектаров на севере провинции Альберта и горел бесконтрольно, эвакуировано около 3700 человек