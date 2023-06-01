В Калужской области упал беспилотник
В Калужской области упал беспилотник
У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным Telegram-канала Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО.
В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти.
Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.
“Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте”», — говорится в пресс-релизе правительства.
Товарково находится в 200 километрах от Москвы.