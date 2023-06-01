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В Калужской области упал беспилотник
01.06.2023 11:56 Наталья Богинская

В Калужской области упал беспилотник

В Калужской области упал беспилотник

У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО.

В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти. 

Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.

“Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте”», — говорится в пресс-релизе правительства.

Товарково находится в 200 километрах от Москвы.

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