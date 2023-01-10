



В Калифорнии эвакуировали город, где живут принц Гарри и Меган Маркл

Новостное агентство AFP сообщило, что калифорнийский город, в котором проживают принц Гарри и его жена Меган Маркл, получил приказ как можно скорее эвакуироваться на фоне предупреждений об оползнях.



Ожидается, что в Монтесито, где также живут звезды шоу-бизнеса Опра Уинфри и Дженнифер Энистон, выпадет до 20 сантиметров дождя за 24 часа. В городе уже несколько недель идут проливные дожди. Власти города заявили, что всем, кто находится в этом районе, следует немедленно эвакуироваться.



"Уезжайте немедленно! Это стремительно развивающаяся ситуация. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на оповещения о чрезвычайных ситуациях", — говорится на веб-сайте пожарной охраны, как сообщает AFP.



Город считается уязвимым для селей из-за его близости к подножию горного хребта, пострадавшего от пожара пять лет назад.



За последние 30 дней в Монтесито выпало 12-20 дюймов дождя, что превышает среднегодовое значение в 17 дюймов. Такое количество осадков за короткий промежуток времени создает большой риск наводнения и селевых потоков.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023

Штат Калифорния.

Внезапное наводнение обрушилось на Санта-Барбару. Объявлена эвакуация из города Монтесито.



В Монтесито живёт большое число знаменитостей, в т.ч. Опра Уинфри и принц Гарри с Меган Маркл.



Погибли по меньшей мере 14 человек, десятки тысяч остались без света. pic.twitter.com/MHceagl9Z5 — Marina (@MMerangul) January 10, 2023

На Калифорнию обрушился ряд штормов в результате которых уже погибли 12 человек. Большая часть штата находится под угрозой наводнения из-за почти рекордного количества осадков в последние недели."Ожидается, что сильные проливные дожди и обильный горный снегопад обрушатся на Калифорнию в течение следующих нескольких дней в связи с двумя более сильными и влажными парадами циклонов, которые нацелены прямо на Калифорнию. Совокупный эффект непрерывных проливных дождей приведет к дополнительным случаям наводнения. Это включает в себя быстрый подъем воды, оползни и вероятность крупных речных наводнений. Восприимчивая местность и районы рядом с недавними лесными пожарами будут наиболее подвержены риску селевых потоков и быстрого стока", — предупредило метеорологическое агентство.В течение недели ожидаются новые дожди. Ранее в штате было объявлено чрезвычайное положение, которое позже также было объявлено президентом.Более 100 000 домов остались без электричества из-за сильного ливня.