



В Кабуле у российского посольства прогремел взрыв

Взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман, в 6-м районе города. Все причины выясняются. Российские официальные лица сообщили, что "инцидентов в районе российского посольства не было".



Однако, полиция Талибана подтвердила взрыв у российского посольства в столице Афганистана. О пострадавших пока не сообщалось. По предварительным данным, погибших нет.