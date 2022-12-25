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В Кабуле у российского посольства прогремел взрыв
25.12.2022 22:24 Наталья Богинская

В Кабуле у российского посольства прогремел взрыв

Взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман, в 6-м районе города. Все причины выясняются. Российские официальные лица сообщили, что "инцидентов в районе российского посольства не было".

Однако, полиция Талибана подтвердила взрыв у российского посольства в столице Афганистана. О пострадавших пока не сообщалось. По предварительным данным, погибших нет.


В субботу в ЮАР взорвалась автоцистерна, перевозившая сжиженный газ.

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