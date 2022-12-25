В Кабуле у российского посольства прогремел взрыв
Взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман, в 6-м районе города. Все причины выясняются. Российские официальные лица сообщили, что "инцидентов в районе российского посольства не было".
Однако, полиция Талибана подтвердила взрыв у российского посольства в столице Афганистана. О пострадавших пока не сообщалось. По предварительным данным, погибших нет.
🔴FLASH INFO - #Afghanistan : Forte explosion signalée dans le quartier Darul Aman de la ville de #Kaboul, des morts sont redoutés. #kabul #TalibanTerrorists pic.twitter.com/E4IeTxZLBI— FranceNews24 (@FranceNews24) December 25, 2022
В субботу в ЮАР взорвалась автоцистерна, перевозившая сжиженный газ.