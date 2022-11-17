



В Йоханнесбурге арестован самый разыскиваемый израильский бандит



Янив Бен Симон, которого ранее называли "израильтянином №1 в мировом розыске", был арестован в ходе рейда в богатом пригороде Йоханнесбурга. Бен Симон находился в списке разыскиваемых Интерполом с 2015 года. В заявлении полиции ЮАР говорится, что он был арестован по подозрению в заговоре с целью совершения убийства и покушении на убийство.



Бен Симона считается правой рукой криминального босса Ицхака Аберджиля.



Согласно южноафриканскому сообщению, "израильские власти заявили, что подозреваемый является частью банды, занимающейся контрабандой наркотиков, вымогательством и другой преступной деятельностью." В качестве примеров приводится два случая, когда подозреваемый устанавливал взрывные устройства в автомобили, в 2003 и 2004 годах.



Полиция ЮАР сообщила, что "в ходе рейда в Брианстоне под Йоханнесбургом подозреваемый и еще семь человек были обнаружены вместе с 12 единицами оружия - пятью винтовками и семью пистолетами - а также 40 000 долларов США". Кроме того, на месте преступления были найдены три украденных мотоцикла.

