



В Йемене спор относительно блокпоста привел к вооруженным столкновениям

По меньшей мере, 13 человек погибли в столкновениях между силами безопасности Йемена и вооруженными боевиками одного из племен в провинции Мариб в центральной части страны, пишет Xinhua.



К стычкам привел спор между представителями служб безопасности Йемена и членами племени о создании на его территории блокпоста.



В ходе вооруженного конфликта погибли девять боевиков из племени и четверо сотрудников правительственной службы безопасности. Кроме того, с обеих сторон есть раненые.



Благодаря посредническим усилиям племенных вождей в субботу насилие удалось прекратить, однако напряженность сохраняется, сообщил китайскому агентству местный чиновник.



В провинции Мариб расположены многие важные нефтегазовые месторождения, напоминает Xinhua. В последние годы на этой территории ведутся ожесточенные столкновения между правительственными войсками и повстанцами-хути.

