В Йемене давка во время благотворительной раздачи унесла жизни 85 человек

Последняя трагедия, обрушившаяся на беднейшую страну Аравийского полуострова, произошла за несколько дней до мусульманского праздника, отмечаемого во всем мире пирами в честь окончания месяца поста Рамадан.



Сотни людей в стране, страдающей от бедности, собрались в школе в столице Сане, чтобы получить наличные в размере 5000 йеменских риалов (около 8 долларов США). По меньшей мере “85 человек погибли и более 322 получили ранения” в давке в столичном районе Баб-эль-Йемен, заявил сотрудник службы безопасности хути, добавив, что около 50 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших были женщины и дети.



На видео, транслируемом телеканалом Al Masirah, видно как люди карабкались друг на друга, пытаясь пробиться. Люди заполнили узкую улицу, ведущую к черному входу в школу. Как только ворота открылись, толпа хлынула на узкую лестницу, ведущую во двор, где происходила раздача. Вооруженная охрана и работники службы доставки пытались развернуть толпу назад и вытащить людей из давки. Очевидцы, говорят, что выстрелы заставили людей в панике броситься наутек.



Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy