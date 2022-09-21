



В Изюме нашли уже 263 тела убитых и замученных: среди них двоих детей

На месте массового захоронения по данным на вторник, 20 сентября, в Изюме Харьковской области нашли уже 263 тела, в том числе тела двух детей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.



"Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены", - сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений Дмитрий Шевчук.



На территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных и одна братская могила военных.



Большое количество находившихся в оккупации граждан стали свидетелями военных преступлений. Они уже дают следователям свидетельства относительно локаций, где стояли российские войска, о местоположении их штабов, комендатуры, местах, где содержали и пытали украинцев.



Одно из мест пыток обнаружено в Изюмском районном управлении полиции. Там уже работают следственно-оперативные группы. Следственные действия продолжаются.



Напомним, по состоянию на 17 сентября в Изюме были эксгумированы 59 тел, на которых обнаружили следы насильственной смерти.















