



В Израиле зафиксировано третье за сутки землетрясение магнитудой 4,1 балла

Жители северного региона Израиля, расположенного вдоль побережья Средиземного моря, сообщили, что около 9 часов вечера по местному времени в среду вечером в их районах произошло еще одно землетрясение. Это было третье подобное землетрясение в Израиле менее чем за 24 часа.



Геологическая служба Израиля сообщила , что землетрясение силой 4,1 балла по шкале Рихтера потрясло северный регион Израиля вокруг границы с Сирией и Ливаном.



Жители Нагарии, Крайота, Хайфы и Неша сообщили о том, что ощущали толчки, которые были зарегистрированы Израильской сейсмической сетью.

Ранее в тот же день израильтяне, находящиеся ближе к центру страны, сообщили о втором землетрясении силой 3,4 балла с эпицентром, расположенным недалеко от города Ариэль в Самарии.



Эпицентр первого землетрясения, о котором сообщалось в Израиле поздно вечером во вторник, также находился всего в 15 километрах к востоку от Ариэля и к югу от Шхема недалеко от населенных пунктов Джуриш и Мигдалим. Эти толчки имели магнитуду 3,5 балла по шкале Рихтера на глубине трех километров.