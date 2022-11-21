



В Израиле зафиксирован рост случаев домашнего насилия

В Израиле зафиксирован рост случаев домашнего насилия.

Об этом говорится в отчете министерства благосостояния и социального обеспечения, который был представлен в преддверии Дня борьбы с насилием в отношении женщин.

В частности, с января 2022 по октябрь 2022 на горячую линию министерства поступило около 5 712 сообщений о домашнем насилии, что на 3,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Из них 3 432 касались насилия в отношении женщин со стороны партнеров, 184 - в отношении мужчин и 1 266 запросов поступило о насилии в семье в отношении детей.