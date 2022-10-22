



В Израиле за ночь случилось два ножевых нападения: ранен пограничник

В ночь на 22 октября в Израиле произошло два ножевых нападения. Известно о двух пострадавших мужчинах, один из которых является военнослужащим МАГАВа.



Сообщается, что 20-летний пограничник, который находился в увольнительной, стал жертвой нападения в деревне Далият эль-Кармель. Его госпитализировали в медицинское учреждение "Кармель" в Хайфе, а его состояние оценивается как тяжелое. Вместе с ним был также доставлен еще один пострадавший от ножевого нападения, однако второй мужчина отделался легким ранением.



Сотрудники полиции начали расследование и арестовали двух подозреваемых. Ими оказались жители соседней деревни.

