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В Израиле за ночь случилось два ножевых нападения: ранен пограничник
22.10.2022 09:38 Александр Юзовский

В Израиле за ночь случилось два ножевых нападения: ранен пограничник

В ночь на 22 октября в Израиле произошло два ножевых нападения. Известно о двух пострадавших мужчинах, один из которых является военнослужащим МАГАВа.

Сообщается, что 20-летний пограничник, который находился в увольнительной, стал жертвой нападения в деревне Далият эль-Кармель. Его госпитализировали в медицинское учреждение "Кармель" в Хайфе, а его состояние оценивается как тяжелое. Вместе с ним был также доставлен еще один пострадавший от ножевого нападения, однако второй мужчина отделался легким ранением.

Сотрудники полиции начали расследование и арестовали двух подозреваемых. Ими оказались жители соседней деревни.
 

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