



В Израиле всего за час произошло сразу два нападения змей

В пятницу, 3 марта, в Израиле всего за один час произошло два случая нападений змей.



Первое нападеие произошло в сельскохозяйственном районе недалеко от кибуца Ха-Оген. В результате атаки змеи пострадал 42-летний иностранный рабочий из Таиланда.



Медики доставили пострадавшего с укусом на руке в "Гилель Яффе" в состоянии средней степени тяжести.



Примерно через час поступило второе сообщение о нападении пресмыкающегося. В этот раз змея атаковала в доме в Петах-Тикве. 75-летнего пострадавшего доставили в больницу "Бейлинсон".

