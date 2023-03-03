В Израиле всего за час произошло сразу два нападения змей
В пятницу, 3 марта, в Израиле всего за один час произошло два случая нападений змей.
Первое нападеие произошло в сельскохозяйственном районе недалеко от кибуца Ха-Оген. В результате атаки змеи пострадал 42-летний иностранный рабочий из Таиланда.
Медики доставили пострадавшего с укусом на руке в "Гилель Яффе" в состоянии средней степени тяжести.
Примерно через час поступило второе сообщение о нападении пресмыкающегося. В этот раз змея атаковала в доме в Петах-Тикве. 75-летнего пострадавшего доставили в больницу "Бейлинсон".