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В Израиле всего за час произошло сразу два нападения змей
03.03.2023 16:16 Алина Груднева

В Израиле всего за час произошло сразу два нападения змей

В пятницу, 3 марта, в Израиле всего за один час произошло два случая нападений змей.

Первое нападеие произошло в сельскохозяйственном районе недалеко от кибуца Ха-Оген. В результате атаки змеи пострадал 42-летний иностранный рабочий из Таиланда.

Медики доставили пострадавшего с укусом на руке в "Гилель Яффе" в состоянии средней степени тяжести.

Примерно через час поступило второе сообщение о нападении пресмыкающегося. В этот раз змея атаковала в доме в Петах-Тикве. 75-летнего пострадавшего доставили в больницу "Бейлинсон".
 

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