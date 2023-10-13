



В Израиле возросло число погибших французов

В результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль число погибших граждан Франции возросло до 15.



Об этом сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна в программе C à vous на телеканале France 5.



"Сегодня я должна сообщить вам, что пятнадцатый человек убито", - сказала министр.



Во Франции не исключают, что в заложниках у ХАМАСа по-прежнему могут оставаться граждане страны.



"У нас мало достоверной информации о том, что случилось с пропавшими без вести людьми. Мы поддерживаем контакт со всеми семьями", — добавила Колонна.



Комментируя продолжающиеся атаки террористов, она подчеркнула, что Израиль имеет право на самозащиту, однако должен "уважать международное гуманитарное право".



