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В Израиле возросло число погибших французов
13.10.2023 21:13 Алина Груднева

В Израиле возросло число погибших французов

В результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль число погибших граждан Франции возросло до 15.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна в программе C à vous на телеканале France 5.

"Сегодня я должна сообщить вам, что пятнадцатый человек убито", - сказала министр.

Во Франции не исключают, что в заложниках у ХАМАСа по-прежнему могут оставаться граждане страны.

"У нас мало достоверной информации о том, что случилось с пропавшими без вести людьми. Мы поддерживаем контакт со всеми семьями", — добавила Колонна.

Комментируя продолжающиеся атаки террористов, она подчеркнула, что Израиль имеет право на самозащиту, однако должен "уважать международное гуманитарное право".

 

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