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В Израиле внезапно скончался 50-летний врач
15.09.2023 11:48 Алина Груднева

В Израиле внезапно скончался 50-летний врач

В пятницу, 15 сентября, 50-летний врач внезапно скончался от сердечного приступа.

По данным газеты "Маарив", его нашли без сознания у него дома.

Медика доставили в больницу "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква в критическом состоянии. За его жизнь боролись несколько часов, однако позже были вынуждены констатировать его смерть. Имя врача не раскрывается.

"Талантливый и профессиональный врач, который был примером для подражания. Осознание того, что его больше нет с нами, шокирует. Мое сердце разбито", - сказал заведующий отделением диагностической визуализации Медицинского центра им. Рабина, профессор Эли Атар.

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