



В Израиле внезапно скончался 50-летний врач

В пятницу, 15 сентября, 50-летний врач внезапно скончался от сердечного приступа.



По данным газеты "Маарив", его нашли без сознания у него дома.



Медика доставили в больницу "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква в критическом состоянии. За его жизнь боролись несколько часов, однако позже были вынуждены констатировать его смерть. Имя врача не раскрывается.



"Талантливый и профессиональный врач, который был примером для подражания. Осознание того, что его больше нет с нами, шокирует. Мое сердце разбито", - сказал заведующий отделением диагностической визуализации Медицинского центра им. Рабина, профессор Эли Атар.