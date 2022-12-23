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В Израиле спасли десятки попугаев от торговцев животными
23.12.2022 13:09 Ольга Белозерова

В Израиле спасли десятки попугаев от торговцев животными

Инспекторы министерства сельского хозяйства Израиля спасли 50 попугаев, которые содержались в ужасающих условиях в темном подвале жилого дома в Рамле.

Экзотических птиц держали в крошечных тесных клетках, полных отходов и экскрементов. Как сообщает Jerusalem Post, птицы были спасены от торговцев животными. 

Попугаи были спасены  из подвала инспекторами министерства, которые действовали в координации с муниципалитетом Рамле и Управлением природы и парков Израиля. Птиц переместили защищенное учреждение для их реабилитации и лечения.

По данным предварительного расследования, птицы удерживались в рамках деятельности сети незаконной торговли дикими животными.

 

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