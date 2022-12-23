



В Израиле спасли десятки попугаев от торговцев животными

Инспекторы министерства сельского хозяйства Израиля спасли 50 попугаев, которые содержались в ужасающих условиях в темном подвале жилого дома в Рамле.



Экзотических птиц держали в крошечных тесных клетках, полных отходов и экскрементов. Как сообщает Jerusalem Post, птицы были спасены от торговцев животными.



Попугаи были спасены из подвала инспекторами министерства, которые действовали в координации с муниципалитетом Рамле и Управлением природы и парков Израиля. Птиц переместили защищенное учреждение для их реабилитации и лечения.



По данным предварительного расследования, птицы удерживались в рамках деятельности сети незаконной торговли дикими животными.



