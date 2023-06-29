



В Израиле - скачок угонов электромобилей



Преступные организации и банды угонщиков автомобилей переключили свое внимание на электромобили и гибридные автомобили, сообщает 12-й канал.



В последнем квартале количество краж электромобилей и гибридных автомобилей увеличилось более чем на 150% по сравнению с первым кварталом, говорится в отчете оперативной группы компании по защите и отслеживанию автомобилей Pointer. Пойнтер также предупреждает, что бандиты не боятся оказывать насильственное сопротивление полиции, чтобы завершить мероприятие по угону. "Недалек тот день, когда будет использовано огнестрельное оружие", - сказал генеральный директор Pointer Илан Гольдштейн.



В целом, Pointer сообщает о 120%-ном увеличении попыток угона автомобилей во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом. Между тем, сообщается о 20%-ном снижении попыток угона внедорожников, но это объясняется тем, что 23% всех попыток угона приходится на гибридные и электрические автомобили. Джипы и кроссоверы по-прежнему привлекают внимание угонщиков - на них пришлось 42% всех краж за последний квартал. На втором месте находятся обычные автомобили. Мотоциклы составляют 12% всех краж.



Наиболее распространенным способом угона является замена компьютера автомобиля (более четверти всех попыток), кража ключей из дома клиента (13%), кража уполномоченным лицом, а также грабеж и угон транспортного средства (всего 1% всех краж). Также сообщается, что угонщики продолжают использовать глушения сотовой связи почти в 85% случаев для преодоления мер контроля и защиты на парковке.

