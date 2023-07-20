



В Израиле растет число жертв ДТП с участием электроскутеров и электровелосипедов

По данным, предоставленным The Media Line Центральным статистическим бюро Израиля (CBS), в последние годы в Израиле наблюдается ошеломляющий рост числа жертв от электроскутеров и электровелосипедов.



Отмечается, что в 2022 году в результате аварий с участием электроскутеров пострадало 1546 человек, 5 человек погибли и 1541 получили ранения. Это на 15,81% больше, чем в 2021 году, когда погибло 1335 человек, и на 440% больше, чем в 2018 году, когда погибло 286 человек.



Потери от электровелосипедов, напротив, немного снизились в 2022 году, но число жертв значительно выше, чем от электроскутеров. В 2022 году от электровелосипедов пострадало 2247 человек — 13 погибших и 2234 раненых, по сравнению с 2287 жертвами в 2021 году — 13 погибших и 2274 раненых — снижение общего числа жертв на 1,71%. Тем не менее, показатели 2021 года были на 16,57% выше, чем в предыдущем году: в 2020 году 1962 человека пострадали от электровелосипедов.



“Из того, что я вижу в данных, количество электронных скутеров растет даже больше, чем электронных велосипедов. Становится все хуже и хуже”, — сказал Малки Бен-Дэвид, сотрудник отдела безопасности дорожного движения CBS.



Бен-Дэвид сказал, что этой тенденции способствовало отсутствие обучения и образования.



“Мы видим так много людей без шлемов, которые едут куда хотят, — сказал Бен-Давид.- Тебе должно быть 16 лет, [но] многие дети этим занимаются, и это так опасно”.



Данные CBS показывают, что использование поездов резко сократилось, когда началась пандемия, и не вернулось к своему допандемическому пику. В 2019 году, до COVID, в Израиле было зафиксировано 69 миллионов поездок на поезде. В 2020 году это число упало до 24 миллионов. В 2021 году это число выросло до 35 миллионов, а в 2022 году — до менее 55 миллионов.



“Некоторые люди отказались от общественного транспорта в пользу автомобилей, потому что во время COVID общественный транспорт был ограничен”, — сказала Яэль Клейман, глава сектора транспорта и связи CBS.



В то же время увеличилось количество регистраций автомобилей. В 2019 году было зарегистрировано около 254 000 новых автомобилей. В 2020 году это число упало примерно до 217 000 человек. В 2021 году количество новых регистраций подскочило примерно до 290 000. А в 2022 году их было около 266 тысяч.



Увеличение количества автомобилей на дорогах — очевидное для тех, кто застрял в постоянно растущих пробках вокруг Израиля — создает более высокий риск для тех, кто использует велосипеды или скутеры.



Чтобы избежать дальнейшего увеличения числа аварий с электронными скутерами и электронными велосипедами, Бен-Дэвид рекомендовал лучше обучать как водителей, так и пешеходов.



“Каждый должен знать, где он должен находиться, — сказал Бен-Давид. - Будь то транспортное средство на правильной полосе, электровелосипед или электросамокат на выделенной им полосе или пешеход, идущий в нужном месте… мы публикуем в каждом пресс-релизе, что пешеходные переходы не являются безопасным местом. На пешеходных переходах очень много аварий”.



