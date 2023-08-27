



В Израиле пропали две девочки, гражданки США





Две девочки с американским гражданством пропали 25 августа. Полиция подозревает похищение, связанное со спором о разводе.



12-летняя Сара и 8-летняя Лива, никогда не бывавшие в Израиле до этого, неделю назад приехали в гости к своей матери и бабушке в Гедеру на 10 дней.

Однако у отца девочек, гражданина Израиля и США, возникли подозрения об их похищении после тревожных сообщений, отправленных старшей дочерью. Через несколько часов после их исчезновения телефонные номера матери и девочек были отключены.



При попытке связаться с бабушкой отцу сообщили, что она отдыхает в Тверии и “ничего не знает” о местонахождении внучек. Приехав в Израиль, чтобы вернуть детей, он обнаружил, что его дочери пропали и подал заявление в полицию Израиля.



Девочки считаются похищенными согласно решению суда Пенсильвании, который утвердил 10-дневную поездку детей в Израиль при строгом условии о том, что “любое нарушение судебного соглашения будет рассматриваться как похищение”.