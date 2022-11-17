



В Израиле продолжится похолодание



В Израиле сегодня, 17 ноября, будет прохладнее, чем обычно, возможны местные дожди.



Сегодня ожидается прохладная погода, температура воздуха по всей стране будет ниже среднесезонной. Между тем, существует вероятность местных и небольших дождей, особенно на севере и в прибрежной полосе.



Прогноз температуры на сегодня: в Иерусалиме 18 градусов, в Кацрине 21 градус, в Нагарии 20 градусов, в Цфате 15 градусов, в Тверии 25 градусов, в Хайфе 20 градусов, в Тайбе 22 градуса, в Ариэле 18 градусов, в Тель-Авиве 22 градуса, в Реховоте 22 градуса, в Бейт-Шемеше 22 градуса, в Беэр-Шеве 23 градуса и в Эйлате до 26 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: начиная с завтрашнего дня (пятницы) будет наблюдаться постепенное повышение температуры, и в течение всей недели температура будет выше среднесезонной. Ожидается комфортная, но облачная погода. Начиная со вторника, температура понизится, и ожидается возвращение дождей.

