



Израиль: жара усиливается



Израильские синоптики ожидают повышение температуры во внутренней части страны и в горах.



Утром на севере Негева, в низинах и на побережье возможен туман или ограничение видимости. Ожидается, что туман рассеется в поздние утренние часы, и тогда повышение температуры будет ощущаться в глубине страны и в горах.



Прогнозируемые температуры на сегодня и сегодня вечером: Иерусалим 17-27, Тель-Авив 17-24, Хайфа 20-26, Цфат 21-25, Кацрин 19-30, Тверия 17-33, Нацерет 18-29, Афула 15-32, Бейт-Шеан 15-34, Лод 16-29, Ашдод 16-24, Эйн-Геди 26-32, Беэр-Шева 18-33, Мицпе-Рамон 20-29, Эйлат 23-37.