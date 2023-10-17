



В Израиле погиб один гражданин Италии, еще несколько - похищены

В ходе террористической атаки ХАМАСа в Израиле погиб один гражданин Италии.



Информацию об этом подтвердило министерство иностранных дел страны.



По результатам ДНК-теста была установлена личность погибшего - 65-летий Эвиатар Моше Кипнис. Предположительно, он был убит террористами во время атаки на кибуц Беэри на юге Израиля.



По данным МИД Италии, еще несколько граждан страны пропали без вести. Предположительно, их похитили террористы и вывезли в Газу.