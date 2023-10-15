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В Израиле ответили на обвинения в убийстве журналиста на юге Ливана
15.10.2023 08:38 Алина Груднева

В Израиле ответили на обвинения в убийстве журналиста на юге Ливана

В Армии обороны Израиля ответили на обвинения в убийстве журналиста агентства Reuters на юге Ливана.

Ранее Бейрут пообещал подать официальную жалобу в ООН в связи с "преднамеренным убийством Израилем" оператора информационного агентства,  гражданина Ливана Иссама Абдаллы, который погиб на юге страны 13 октября.
 
"Граница Израиля и Ливана подверглась обстрелу со стороны "Хизбаллы", которая выпустила противотанковые ракеты по забору безопасности. Солдаты ЦАХАЛа подумали, что это проникновение террористов, и ответили танковым и артиллерийским огнем. Через несколько часов поступило сообщение о гибели журналиста. Расследование продолжается", - сообщил представитель ЦАХАЛа.

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