



В Израиле ответили на обвинения в убийстве журналиста на юге Ливана

В Армии обороны Израиля ответили на обвинения в убийстве журналиста агентства Reuters на юге Ливана.



Ранее Бейрут пообещал подать официальную жалобу в ООН в связи с "преднамеренным убийством Израилем" оператора информационного агентства, гражданина Ливана Иссама Абдаллы, который погиб на юге страны 13 октября.



"Граница Израиля и Ливана подверглась обстрелу со стороны "Хизбаллы", которая выпустила противотанковые ракеты по забору безопасности. Солдаты ЦАХАЛа подумали, что это проникновение террористов, и ответили танковым и артиллерийским огнем. Через несколько часов поступило сообщение о гибели журналиста. Расследование продолжается", - сообщил представитель ЦАХАЛа.