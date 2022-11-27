



В Израиле на побережье найдены десятки мешков с наркотиками

На берег в Нагарии, Хайфе, Тират-Кармель, Зихрон-Яакове и Хадере выбросило десятки мешков с наркотиками.

По данным The Jerusalem Post, аналогичные сообщения поступали из Тель-Авива и его окрестностей.

Полиция получила сообщения о подозрительном объекте на пляже Тель-Авива и направила на место происшествия саперов. В итоге на месте происшествия были обнаружены пакеты с гашишем.

Кроме того, в субботу были найдены сотни граммов наркотиков в Умм-эль-Фахме.

Обнаружены марихуана, гашиш и кокаин.