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В Израиле на побережье найдены десятки мешков с наркотиками
27.11.2022 09:20 Алина Груднева

В Израиле на побережье найдены десятки мешков с наркотиками

На берег в Нагарии, Хайфе, Тират-Кармель, Зихрон-Яакове и Хадере выбросило десятки мешков с наркотиками.

 
По данным The Jerusalem Post, аналогичные сообщения поступали из Тель-Авива и его окрестностей.
 
Полиция получила сообщения о подозрительном объекте на пляже Тель-Авива и направила на место происшествия саперов. В итоге на месте происшествия были обнаружены пакеты с гашишем. 
 
Кроме того, в субботу были найдены сотни граммов наркотиков в Умм-эль-Фахме.
Обнаружены марихуана, гашиш и кокаин.

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