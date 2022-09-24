



В Израиле на двух пляжах обрушились скалы

К югу от национального парка "Аполония" в районе Герцлии и в районе Шошанат ха-Амаким в северном пригороде Нетании обрушились скалы.



Сообщается, что на пляж скатилась масса песка и крупные камни, к счастью, никто не пляже не пострадал.



"Прибывшие на место спасатели установили, что под обломками рухнувшей скалы нет людей. Полиция обследовала местность с собаками", — говорится в сообщении.



"Море уже много лет стачивает высокий берег моря. Скалы осыпаются, приближаясь к первой линии застройки. Скала из известковых пород протянулась вдоль моря на расстоянии 45 км. За последние годы в некоторых местах жители уже были эвакуированы из зданий. В Ашкелоне море отвоевало у скалы 22 метра. Уже к 2010 году убыток от эрозии скалы составил около 800 млн шекелей", — пишет издание IsraelInfo.

