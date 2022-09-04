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В Израиле могут пройти дожди
04.09.2022 07:47 Аркадий Бочаровский

В Израиле могут пройти дожди


Израильские синоптики обещают небольшое падение температуры воздуха сегодня, 4 сентября.

В Хайфе будет 24-28 градусов, в Цфате - 21-30, в Тель-Авиве - 27-30, в Лоде - 25-32, в Ашдоде - 26-30, в Иерусалиме - 19-30, в Беэр-Шеве 24-30, в Эйлате - 27-39.

В понедельник не будет сколько-нибудь заметных изменений в погоде, сохранится небольшая облачность.

Во вторник также будет облачно, возможно небольшое падение температуры, прежде всего в горах и во внутренних областях страны. Возможен небольшой дождь на севере и в центре страны.
 

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