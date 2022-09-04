



В Израиле могут пройти дожди



Израильские синоптики обещают небольшое падение температуры воздуха сегодня, 4 сентября.



В Хайфе будет 24-28 градусов, в Цфате - 21-30, в Тель-Авиве - 27-30, в Лоде - 25-32, в Ашдоде - 26-30, в Иерусалиме - 19-30, в Беэр-Шеве 24-30, в Эйлате - 27-39.



В понедельник не будет сколько-нибудь заметных изменений в погоде, сохранится небольшая облачность.



Во вторник также будет облачно, возможно небольшое падение температуры, прежде всего в горах и во внутренних областях страны. Возможен небольшой дождь на севере и в центре страны.

