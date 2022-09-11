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В Израиле арестовали женщину, которая отказывала мужу в разводе
11.09.2022 11:56 Александр Юзовский

В Израиле арестовали женщину, которая отказывала мужу в разводе

В Израиле впервые в истории арестовали женщину, которая отказывалась развестись с мужем.

О событии сообщил Telegram-канал "Люди в черном" со ссылкой на источники в СМИ.

Согласно информации, женщина продолжительное время отказывалась давать развод мужу (получить разводное письмо). Она заперлась в собственной квартире и отказывалась выходить, в дело пришлось вмешаться полиции.

Ордер на арест был подписан главой высшего раввинского суда, главным ашкеназским раввином Израиля Давидом Лау.

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