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В Израиль вернулась экстремальная жара
02.08.2023 08:01 Аркадий Бочаровский

В Израиль вернулась экстремальная жара


Синоптики сообщают о том, что по всей территории Израиля снова будут ощущаться “экстремальные тепловые нагрузки”.

Сегодня, 2 августа, ожидается небольшое повышение температуры. Жарко и сухо в горах и в глубине страны и душно на побережье. В большинстве регионов страны будут преобладать экстремальные тепловые нагрузки. Сегодня ночью будет от ясно и частично облачно. 

В четверг ожидается небольшое понижение температуры. Температура будет соответствовать норме сезона. Произойдет некоторое ослабление тепловых нагрузок.

В пятницу - облачно с прояснениями, без заметных изменений температуры.

В субботу ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов страны будет преобладать сильная жара.

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