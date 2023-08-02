



В Израиль вернулась экстремальная жара



Синоптики сообщают о том, что по всей территории Израиля снова будут ощущаться “экстремальные тепловые нагрузки”.



Сегодня, 2 августа, ожидается небольшое повышение температуры. Жарко и сухо в горах и в глубине страны и душно на побережье. В большинстве регионов страны будут преобладать экстремальные тепловые нагрузки. Сегодня ночью будет от ясно и частично облачно.



В четверг ожидается небольшое понижение температуры. Температура будет соответствовать норме сезона. Произойдет некоторое ослабление тепловых нагрузок.



В пятницу - облачно с прояснениями, без заметных изменений температуры.



В субботу ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов страны будет преобладать сильная жара.