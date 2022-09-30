



В Иудейских горах совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

В пятницу, 30 сентября, в Иудейских горах совершил аварийную посадку легкомоторный самолет.

Об этом сообщает 13 канал.

48-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести после того, как совершил аварийную посадку на открытой местности.

Прибывшие на место происшествия медики при содействии сил ЦАХАЛа оказали ему первую помощь. Пострадавшего эвакуировали в больницу "Хадасса Эйн-Керем". Он был в полном сознании.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели самолет, совершивший аварийную посадку на склоне горы возле тропы. Пилот, который вышел из самолета, был в полном сознании и с легкими травмами. Мы оказали ему первую помощь на месте. Он был эвакуирован военным вертолетом для дальнейшего лечения в стационаре", - сказал представитель MDA.