



В Италии украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега"

Из итальянского Национального музея Матеры неизвестные похитили картину Джакомо Ди Кирико "Эффект снега". Музейная экспозиция коллекции Камилло Д'Эррико в Палаццо Сан-Джервазио-ин-Потенца, частью которой является украденная картина, располагалась в Палаццо Ланфранки, сообщает NanoPress.



Расследованием кражи занимается подразделение карабинеров по охране культурного наследия. Недавно назначенный министр культуры Дженнаро Санджулиано попросил следователей "сохранять конфиденциальность расследования".



Джакомо Ди Кирико – итальянский художник, один из самых значительных представителей неаполитанской школы ХІХ века. За свою карьеру он получил широкое признание, а также несколько премий и наград, в том числе почетный приз жюри Неаполитанской выставки.