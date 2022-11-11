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В Италии украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега"
11.11.2022 15:34 Евгения Маркова

В Италии украли картину Джакомо ди Кирико "Эффект снега"

Из итальянского Национального музея Матеры неизвестные похитили картину Джакомо Ди Кирико "Эффект снега".  Музейная экспозиция коллекции Камилло Д'Эррико в Палаццо Сан-Джервазио-ин-Потенца, частью которой является украденная картина, располагалась в Палаццо Ланфранки, сообщает NanoPress.

Расследованием кражи занимается подразделение карабинеров по охране культурного наследия. Недавно назначенный министр культуры Дженнаро Санджулиано попросил следователей "сохранять конфиденциальность расследования".

Джакомо Ди Кирико – итальянский художник, один из самых значительных представителей неаполитанской школы ХІХ века. За свою карьеру он получил широкое признание, а также несколько премий и наград, в том числе почетный приз жюри Неаполитанской выставки.

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