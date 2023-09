В Италии спасены 177 человек на борту пылающего парома

В субботу, 30 сентября, береговая охрана Италии спасла 177 человек с горящего парома.



Судно направлялось с итальянского острова Лампедуза в Порто-Эмпедокле на Сицилии.



Среди спасенных были 27 членов экипажа, а также 83 мигранта.



Все пассажиры были переведены на судно береговой охраны и направляются в сицилийскую коммуну Порто-Эмпедокле. Троих отправили обратно на Лампедузу.



По предварительным данным, пожар вспыхнул в машинном отделении. Причина устанавливается.

