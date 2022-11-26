



В Италии сошел оползень: пропали 13 человек



Тринадцать человек пропали без вести на итальянском курортном острове Искья после того, как оползень, вызванный проливным дождем, поглотил некоторые здания.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на агентство ANSA.



В полиции заявили, что ведут поиски пропавших, но не уточнили их количество.



Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси заявил в субботу, что подтвержденных случаев смерти в результате оползня на острове Искья нет. До этого пресса сообщала, что в результате природной катастрофы есть погибшие.



