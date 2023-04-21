



В Италии мафиози по ошибке растворили в кислоте не того человека

В Италии два босса мафиозного клана Польверино предложили родственникам пострадавшего компенсацию в 60 тысяч евро, они растворили в кислоте не того человека. Об этом сообщает The Telegraph.



В 2000 году 26-летнего Джулио Джаччо убили выстрелом в голову и растворили в кислоте. Два члена мафии в Неаполе были уверены, что он спит с сестрой одного из них. Но это было ошибкой — Джаччо не имел ничего общего ни с ней, ни с кланами, контролирующими организованную преступность в Неаполе.



56-летний Сальваторе Каммарота и 64-летний Карло Наппи, уже имеющие судимости за мафиозные преступления, предложили семье погибшего 60 тысяч евро и недвижимость стоимостью 120 тысяч евро. Но семья отказалась от предложения и требует правосудия, чтобы увидеть “строжайшее наказание”.



Мужчин арестовали только в декабре 2022 года, когда полиция получила информацию от бывшего мафиози, ставшего информатором.



В итальянской системе, если человек, совершивший преступление, предлагает компенсацию жертве или семье жертвы, это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.