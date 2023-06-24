В ISW рассказали, чем может закончиться восстание Пригожина
Восстание основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вряд ли увенчается успехом.
К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.
По данным ISW, Пригожин, судя по всему, начал вооруженный мятеж, чтобы сменить руководство министерства обороны России.
Аналитики считают, что таким образом он пытается спастись, хотя в Кремле, вероятнее все, не поддержат "повара Путина".
Также уточняется, что невозможно проверить достоверность видео, на котором Пригожин показал последствия ракетного удара по тыловому лагерю "вагнеровцев". Не исключается, что оно было снято в информационных целях.