



В ISW рассказали, чем может закончиться восстание Пригожина

Восстание основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вряд ли увенчается успехом.



К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.



По данным ISW, Пригожин, судя по всему, начал вооруженный мятеж, чтобы сменить руководство министерства обороны России.



Аналитики считают, что таким образом он пытается спастись, хотя в Кремле, вероятнее все, не поддержат "повара Путина".



Также уточняется, что невозможно проверить достоверность видео, на котором Пригожин показал последствия ракетного удара по тыловому лагерю "вагнеровцев". Не исключается, что оно было снято в информационных целях.