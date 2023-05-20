



В Испании потерпел крушение истребитель F-18

Днем, 20 мая, в Сарагосе потерпел крушение истребитель ВВС Испании McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.



Видео крушения показали в социальных сетях.



Истребитель рухнул во время выставки в Сарагосе, после чего раздался мощный взрыв.



По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. Он получил травмы. К нему поспешили медики.



О других пострадавших информация не поступала. Причина крушения истребителя устанавливается.

