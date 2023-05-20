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В Испании потерпел крушение истребитель F-18
20.05.2023 15:28 Алина Груднева

В Испании потерпел крушение истребитель F-18

Днем, 20 мая, в Сарагосе потерпел крушение истребитель ВВС Испании McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

Видео крушения показали в социальных сетях.

Истребитель рухнул во время выставки в Сарагосе, после чего раздался мощный взрыв.

По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. Он получил травмы. К нему поспешили медики.

О других пострадавших информация не поступала. Причина крушения истребителя устанавливается.

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