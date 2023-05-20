В Испании потерпел крушение истребитель F-18
Днем, 20 мая, в Сарагосе потерпел крушение истребитель ВВС Испании McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.
Видео крушения показали в социальных сетях.
Истребитель рухнул во время выставки в Сарагосе, после чего раздался мощный взрыв.
По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. Он получил травмы. К нему поспешили медики.
О других пострадавших информация не поступала. Причина крушения истребителя устанавливается.
BREAKING:— PR TIME (@prtimez) May 20, 2023
⚡An F-18 fighter jet crashed today at an air base in Spain during an Air Force exhibition.
⚡The pilot managed to eject, but was seriously injured.#dek66 #ViratKohli𓃵#Ukraine
F-16 pic.twitter.com/BBhj6Pm46a